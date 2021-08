Covid | ultime news Magrini Aifa | Probabile richiamo del vaccino ogni anno

(Di lunedì 9 agosto 2021) Si tratta di una decisione che "verrà presa nei prossimi mesi", ha spiegato il numero uno dell'Agenzia italiana del farmaco. Intanto, sottolinea, la terza dose anticipata "non sarà per tutti, ma solo per gli immunodepressi come trapiantati e pazienti oncologici". Sul fronte dell'epidemia, in Italia si registrano 5.735 nuovi contagi e 11 morti. Tasso di positività al 2,8%. Aumentano le terapie intensive (+11, 299) e i ricoveri ordinari (+98, 2.631)

DATI COVID |Sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 7.230 positivi, 27 vittime, +8 terapie intensive, +100 ricoveri. Effettuati 212.2… - Covid-19, restano alti i contagi in Sardegna: oggi 303 nuovi casi e una vittima nelle ultime 24 ore - DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 5.735 positivi e 11 vittime, +11 terapie intensive e +98 ricoveri - Covid-19, restano alti i contagi in Sardegna: oggi 303 nuovi casi e una vittima nelle ultime 24 ore

Quindi, alla luce dellenotizie sul- 19 che danno ormai per certa la permanenza del virus al pari dell'influenza, cerchiamo di capire cosa vuol dire endemico , ma anche la differenza ...Nelle24 ore sono stati processati 15.816 tamponi. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 14, mentre i ricoverati in reparti ordinarisono 249. Sono 822 i nuovi contagi da ...Perché queste Olimpiadi, in bilico per mesi tra il Covid e la bufera di polemiche e contestazioni ... Enrico Berrè, Odette Giuffrida e, ultima quasi sul gong, Martina Centofanti. Ma Italia Team ha ...Il Ministro della Salute è stato raggiunto da alcuni gestori nel resort scelto per la vacanza a Castiglione della Pescaia ...