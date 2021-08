Covid | ultime news Magrini Aifa | Probabile richiamo del vaccino ogni anno LIVE

(Di domenica 8 agosto 2021) Si tratta di una decisione che "verrà presa nei prossimi mesi", ha spiegato il numero uno dell'Agenzia italiana del farmaco. Intanto, sottolinea, la terza dose anticipata "non sarà per tutti, ma solo per gli immunodepressi come trapiantati e pazienti oncologici". Sul fronte dell'epidemia, sono 5.735 i nuovi contagi e 11 i morti. Tasso di positività al 2,8%. Aumentano terapie intensive (+11) e ricoveri ordinari (+98)

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Iran picco di morti: nelle ultime 24 ore sono stati 542 #iran - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 5.735 positivi e 11 vittime, +11 terapie intensive e +98 ricoveri #ANSA - rtl1025 : ?? Sono 5.735 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - infoitinterno : Covid Lazio, si registrano 554 nuovi casi positivi e 3 vittime nelle ultime 24 ore - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 369 positivi su 15.816 tamponi nelle ultime 24 ore, 0 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Sky Tg24

Nelle24 ore sono stati processati 15.816 tamponi. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 14, mentre i ricoverati in reparti ordinarisono 249. Sono 822 i nuovi contagi da ...I tamponi effettuati nelle24 ore sono 203.511. - Consigliato per te - In Italia sono ancora tante le persone non immunizzate contro il, sia nelle fasce d'età over 50 che tra quelle dei ...Sono 661 i nuovi contagi in Emilia Romagna di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun morto da ieri. Sono stati 21.605 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero ...Asl Roma 1: 115 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si… Leggi Nell'Asl ...