Covid, Trump: 'Se non fosse stato per me 100 milioni di morti' (Di domenica 8 agosto 2021) 'Se non fosse stato per me ci sarebbero stati 100 milioni di decessi a causa del Covid'. Lo ha affermato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, precisando di essere 'molto orgoglioso' degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) 'Se nonper me ci sarebbero stati 100di decessi a causa del'. Lo ha affermato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, precisando di essere 'molto orgoglioso' degli ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Trump: 'Se non fosse stato per me 100 milioni di morti' #donaldtrump - grandemax60 : RT @angelo_falanga: ecco il padre di tutti i cazzari, il maestro indiscusso di Salvini e Renzi: Covid: Trump, 'se non fosse stato per me 10… - fpmeuron : - 8cycling : RT @MediasetTgcom24: Covid, Trump: 'Se non fosse stato per me 100 milioni di morti' #donaldtrump - Prosopopeadeln1 : Tgcom24 Mondo 08 agosto 2021 23:00 'Se non fosse stato per me ci sarebbero stati 100 milioni di decessi a causa d… -