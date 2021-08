Covid Toscana | chi si contagia adesso | moltissimi under 34 | aumentano gli over 80

(Di domenica 8 agosto 2021) Firenze, 8 agosto 2021 -34, mentregli80. Come si muove il virus in? Chi attacca e in quale città? I numeri forniti dalla Regione riescono a dare un quadro ...

Coronavirus8 agosto, il bollettino In particolare, sono 131 i nuovi contagi registrati tra gli under 18. Ma il maggior numero di contagiati è tra i 19 e i 34 anni: nella giornata di domenica ...Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% Sono 665 i nuovi contagiregistrati oggi, 8 agosto, insu 14.553 test di cui 8.882 tamponi molecolari e 5.671 test rapidi. Lo anticipa il presidente della regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 4,...FIRENZE – Come di consueto il presidente della Regione Eugenio Giani anticipa sui social i numeri del covid-19 in Toscana, oggi 8 agosto. Sono 665 i nuovi casi, su 14.553 test di cui 8.882 tamponi ...Sono 84 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. In Toscana i positivi sono 665 su 14553 test di cui 8882 tamponi molecolari e 5671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,57 per ce ...