Covid oggi Veneto, 587 nuovi contagi: bollettino 8 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 587 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Gli attualmente positivi nella Regione sono 13.587. Un ingresso in più in terapia intensiva, dove sono 23 quelle occupate, mentre sono 185 quelli ricoverati nei reparti Covid, 3 in più. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 378. Tra le province con il maggior numero di casi Verona a 124, Treviso a 108, Vicenza a 104, Padova a 95, Venezia a 77, Rovigo a 46 e Belluno a 15. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 587 ida Coronavirus insecondo ildi, domenica 82021. Nessun altro morto da ieri. Gli attualmente positivi nella Regione sono 13.587. Un ingresso in più in terapia intensiva, dove sono 23 quelle occupate, mentre sono 185 quelli ricoverati nei reparti, 3 in più. Da ieri i guariti o dimessi sono stati 378. Tra le province con il maggior numero di casi Verona a 124, Treviso a 108, Vicenza a 104, Padova a 95, Venezia a 77, Rovigo a 46 e Belluno a 15. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

marattin : Certo, nel 2020 il Covid ha colpito duro. Ma dal 1 aprile ad oggi il Rdc e REM sono costati ai contribuenti italian… - borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - contropensiero1 : @EisblumeG @Ubiklandia @Zaqq__ @QReqvenge2021 @ceskov @IlariaBifarini Come in Islanda Cile Australia Israele che do… - zazoomblog : Covid oggi Sicilia 822 contagi e 3 morti: bollettino 8 agosto - #Covid #Sicilia #contagi #morti: -