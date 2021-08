Covid oggi Sardegna, 303 nuovi contagi: bollettino 8 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 303 i nuovi contagi in Sardegna di oggi, domenica 8 agosto 2021, secondo il bollettino della Regione. Da tabella risulta un morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono state 2.554 le persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, 2 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 109, uno in più rispetto a ieri). In isolamento a casa 6.548 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 303 iindi, domenica 82021, secondo ildella Regione. Da tabella risulta un morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono state 2.554 le persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, 2 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 109, uno in più rispetto a ieri). In isolamento a casa 6.548 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

