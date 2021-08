Covid oggi Italia, 5.735 nuovi contagi e 11 morti: bollettino 8 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 5.735 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di domenica 8 agosto 2021 secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.511 tamponi con un tasso positività che sale al 2,8%. Da ieri sono 299 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più con 24 ingressi in 24 ore. PUGLIA – Sono 208 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 8 agosto, in Puglia, su un totale di 12.543 test, per un tasso ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 5.735 ida Coronavirus indi domenica 82021 secondo i dati deldella Protezione Civile, regione per regione. Da ieri sono stati registrati altri 11. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.511 tamponi con un tasso positività che sale al 2,8%. Da ieri sono 299 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più con 24 ingressi in 24 ore. PUGLIA – Sono 208 idaregistrati, 8, in Puglia, su un totale di 12.543 test, per un tasso ...

