Covid oggi Italia, 5.735 nuovi contagi e 11 morti: bollettino 8 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 5.735 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di domenica 8 agosto 2021 secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 5.735 ida Coronavirus indi domenica 82021 secondo i dati deldella Protezione Civile, regione per regione. Da ieri sono stati registrati altri 11. ...

Advertising

marattin : Certo, nel 2020 il Covid ha colpito duro. Ma dal 1 aprile ad oggi il Rdc e REM sono costati ai contribuenti italian… - borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - leggoit : Covid, il bollettino di oggi domenica 8 agosto: 5.735 casi e 11 decessi - rambonesco : RT @Soniketta: La domanda di oggi! Se non faccio l'anti influenzale, mi becco l'influenza e finisco in ospedale (cosa che spesso succede, c… -