Covid oggi Fvg, 48 nuovi contagi: bollettino 8 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, domenica 8 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.127 tamponi molecolari e 732 i test rapidi antigenici. Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che la metà dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Due le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.791 nella Regione. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 48 ida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, domenica 8. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.127 tamponi molecolari e 732 i test rapidi antigenici. Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che la metà deiriguarda persone al sotto dei 29 anni. Due le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.791 nella Regione. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

marattin : Certo, nel 2020 il Covid ha colpito duro. Ma dal 1 aprile ad oggi il Rdc e REM sono costati ai contribuenti italian… - borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - _collenews : COVID: OGGI (8 AGOSTO) IN TOSCANA 665 NUOVI CASI SU 14.553 TAMPONI I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto a ieri… - cschannel_news : Covid, il bollettino: in Calabria oggi 104 casi (22 in provincia di Cosenza) -