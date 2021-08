Covid | news Bollettino | 5 735 nuovi contagi e 11 morti Tasso di positività a 2 | 8% LIVE

(Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il direttore generale Magrini "parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive”. Mentre sono 298.591 gli over 80 ancora in attesa di una prima vaccinazione (il 6,56%) e quasi un milione gli under 19 vaccinati. Attesa per il

Advertising

SkyTG24 : Vaccino Covid, sterilità ed effetti collaterali nascosti: l'Iss smonta 12 fake news - repubblica : 'Gli schiavi delle angurie sono ancora qui': così nel Leccese il caporalato sopravvive alle leggi e ai controlli. E… - LaStampa : Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - Fantacalcio : Milan, Bennacer guarito dal Covid-19: il comunicato - portorico69 : RT @a_meluzzi: Anthony Fauci, la riunione 'segreta' che lo incastra: 'Covid nato in laboratorio'. Sapeva tutto, perché ha taciuto? – Libero… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Le rivelazioni arrivano dopo che è emerso che Johnson è stato più volte "fianco a fianco" con un funzionario risultato positivo aldopo aver volato con lui in Scozia questa settimana. Il ...Le rivelazioni arrivano dopo che è emerso che Johnson è stato più volte 'fianco a fianco' con un funzionario risultato positivo aldopo aver volato con lui in Scozia questa settimana. Il ...Erano in più di mille a ballare la notte scorsa alla discoteca Ecu di Rimini, in violazione di ogni normativa anti-Covid. Per questo e per altre violazioni riscontrate la Polizia municipale di Rimini ..."Se non fosse stato per me sarebbero morte 100 milioni di persone a causa del Covid": parola di Donald Trump in un'intervista rilasciata a Fox News. L'ex presidente Usa si dice "molto orgoglioso" degl ...