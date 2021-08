Covid, news. 71 milioni di dosi somministrate. Aifa:. verosimile una dose all'anno. LIVE (Di domenica 8 agosto 2021) Per il governo la linea non cambia: vaccinarsi per uscire dall'emergenza e per consolidare la ripresa, che c'è e non deve essere sprecata. Intanto sono 6.900 i nuovi positivi e 22 i morti nelle ultime 24 ore. Quasi quattro milioni e mezzo gli over 50 ancora non vaccinati. E l'Aifa ipotizza un richiamo di vaccino l'anno. Proteste contro l'estensione dell'obbligo del certificato verde nelle principali città italiane e in Francia Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Per il governo la linea non cambia: vaccinarsi per uscire dall'emergenza e per consolidare la ripresa, che c'è e non deve essere sprecata. Intanto sono 6.900 i nuovi positivi e 22 i morti nelle ultime 24 ore. Quasi quattroe mezzo gli over 50 ancora non vaccinati. E l'ipotizza un richiamo di vaccino l'. Proteste contro l'estensione dell'obbligo del certificato verde nelle principali città italiane e in Francia

Advertising

SkyTG24 : Vaccino Covid, sterilità ed effetti collaterali nascosti: l'Iss smonta 12 fake news - repubblica : 'Gli schiavi delle angurie sono ancora qui': così nel Leccese il caporalato sopravvive alle leggi e ai controlli. E… - LaStampa : Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Magrini (Aifa), faremo un richiamo anti Covid all'anno - moriggi : RT @Storace: Stato d'emergenza per il #Covid. Ma il #Parlamento va in ferie. Per gli #emendamenti sul #greenpass ci si pensa a settembre h… -