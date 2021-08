Advertising

sportli26181512 : Covid, Napoli: tutti negativi i tamponi del gruppo squadra: Sembra rientrato l'allarme dopo la positività di Costa:… - cn1926it : Tamponi #Napolii, buone notizie - CalcioNapoli24 : - RosarioLavorgna : È on line la XXX puntata di Napoli Capitale: Il Ruolo strategico delle Farmacie al tempo del Covid. Ospite: Frances… - AnnaritaNinni : RT @zluca2: Casoria, open day vaccini: rubata l'auto dell'Asl usata dai medici -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

Corriere dello Sport

CASTEL DI SANGRO - Sembra rientrato l'allarme in casa, dove c'era apprensione dopo la positività aldel 26enne terzino Filippo Costa riscontata nei giorni scorsi. Buone notizie sono infatti arrivate anche dagli ultimi test a cui sono stati ...Calcio - La SSCscrive sul proprio profilo Twitter in vista della gara di questo pomeriggio contro l'Ascoli:Clima disteso ma atteggiamento fermo da parte della tifoseria che ha chiesto impegno e attaccamento alla maglia ...Nei prossimi giorni e per tutta la settimana di ferragosto, per rendere ancor più agevolato l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL di Salerno (con il suppor ...