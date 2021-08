Covid, l’Agenzia italiana del farmaco avverte: “Dovremo conviverci a lungo, necessario richiamo ogni anno” (Di domenica 8 agosto 2021) Entro fine settembre sarà raggiunto l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione ma con il virus "Dovremo convivere a lungo" e "verosimilmente" sarà necessario fare un richiamo anti-Covid "ogni anno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) Entro fine settembre sarà raggiunto l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione ma con il virus "convivere a" e "verosimilmente" saràfare unanti-". L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - Agenzia_Ansa : Covid, è ora possibile per coloro che hanno i requisiti per il Green Pass e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'S… - Agenzia_Ansa : Covid: nel paese dove iniziò tutto, non si vaccina, si ammala e muore. E' l'edicolante di Castiglione d'Adda, il pa… - dvbntd61 : RT @UnivadisItalia: Con riferimento alle precedenti Note Informative Importanti, l’Agenzia Italiana del Farmaco comunica aggiornamenti su a… - Primula23244790 : RT @Valenti44837922: 'La FDA non autorizzerà o approverà alcun vaccino contro il covid-19 prima che soddisfi le rigorose aspettative dell'a… -