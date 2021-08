Covid: Iran, 500 morti nelle ultime 24 ore, è record (Di domenica 8 agosto 2021) In Iran 500 persone sono morte a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo annuncia il ministero della Sanità precisando che si tratta del numero di vittime più alto in un singolo giorno dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) In500 persone sono morte a causa del coronavirus24 ore. Lo annuncia il ministero della Sanità precisando che si tratta del numero di vittime più alto in un singolo giorno dall'...

