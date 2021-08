Covid, in Lombardia stabili le terapie intensive e 637 nuovi positivi: 42 a Bergamo (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 637 i nuovi positivi al Covid a fronte di 36.111 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi nella giornata di domenica 8 agosto. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall’inizio della pandemia. stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi/guariti sono 138. I pazienti ricoverati sono 276. Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia Milano conta 192 contagi, Brescia 79, Varese 123, Monza 26, Como 23, Bergamo 42, Pavia 16, Mantova 53, Cremona 21, Lecco 16, Lodi 7 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 637 iala fronte di 36.111 tamponi effettuati innelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi nella giornata di domenica 8 agosto. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall’inizio della pandemia.i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35 mentre i dimessi/guariti sono 138. I pazienti ricoverati sono 276. Per quanto riguarda icasi per provincia Milano conta 192 contagi, Brescia 79, Varese 123, Monza 26, Como 23,42, Pavia 16, Mantova 53, Cremona 21, Lecco 16, Lodi 7 ...

Advertising

matteosalvinimi : Non esiste solo il Covid purtroppo. Grazie a Regione Lombardia e a Cancro Primo Aiuto Onlus, oltre 1.200 donne hann… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - Agenzia_Ansa : Covid: nel paese dove iniziò tutto, non si vaccina, si ammala e muore. E' l'edicolante di Castiglione d'Adda, il pa… - babj70 : 1 italiano su 4 ? Non sono pochi secondi quello che ci racconta quel cazzaro di Speranza? - MilanoSpia : Covid, in Lombardia 637 nuovi casi e un decesso. A Milano città +90 contagi -