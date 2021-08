Covid, in Italia 5.735 nuovi casi su 203.511 tamponi e altri 11 decessi (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 5.735 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 203.511 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,8%, in crescita rispetto al 2,3% di sabato. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 5.735 idi coronavirus registrati ina fronte di 203.511eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,8%, in crescita rispetto al 2,3% di sabato. Nelle ultime 24 ore ...

Advertising

chetempochefa : Perché l’Italia che vince non è quella degli splendidi, è l’Italia dei figli delle badanti, di quello che si ammala… - fattoquotidiano : Covid, in Italia aumentano i poveri ma anche i super-ricchi. E la politica è prigioniera della bolla. Su FQ Millenn… - MediasetTgcom24 : Vaccini, 71.419.757 somministrazioni in Italia: ciclo completo per 63,47% #covid - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 07/08/2021 : 322.134… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 08/08/2021 ore 17:11 Finora sono state somministrate 71.531.883… -