Covid, in Campania 369 nuovi casi ma nessuna vittima (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 369 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 15.816 test effettuati (il report di oggi diffuso dall'Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici) per un tasso di contagio che – prendendo in considerazione tutti i test effettuati – si attesta al 2,33%. Non si registrano nuove vittime. Quanto al report sui posti letto, quelli di terapia intensiva occupati sono 14 (dato in linea con quello di ieri), a fronte di 656 liberi; mentre quelli di degenza occupati ammontano a 249 (ieri erano 267) a fronte dei 3160 disponibili.

