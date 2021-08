Covid, certificato esenzione vaccino: a chi spetta e come ottenerlo (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 6 agosto il green pass è obbligatorio per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti. Per ottenere la certificazione verde, i cittadini di età superiore ai 12 anni devono aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. come funziona la Certificazione di esenzione dal vaccino anti Covid e, soprattutto, chi ne ha diritto? A fornire le risposte ci pensa la circolare del ministero ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 agosto 2021) Dal 6 agosto il green pass è obbligatorio per poter entrare in luoghi al chiuso,bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti. Per ottenere la certificazione verde, i cittadini di età superiore ai 12 anni devono aver ricevuto ilcontro il coronavirus; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla19 negli ultimi sei mesi.funziona la Certificazione didalantie, soprattutto, chi ne ha diritto? A fornire le risposte ci pensa la circolare del ministero ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, certificato esenzione vaccino: a chi spetta e come ottenerlo - - brunori27913877 : @LorenzoCast89 Guarito dal covid ma il certificato di guarigione non c'è il medico di base non mi risponde quindi .… - davmago : @apsassano Entrato ieri alle Grotte di Catullo a Sirmione con UK NHS COVID pass. Quando provano a verifificarlo no… - Adnkronos : #Covid, certificato esenzione #vaccino: a chi spetta e come ottenerlo. - News24Italy : #Covid, certificato esenzione vaccino: a chi spetta e come ottenerlo -