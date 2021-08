Covid, 5735 nuovi casi in Italia, 11 decessi (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.735 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime ore. I decessi sono stati 11.Gli attuali positivi sono 112.266 con un incremento di 3.731unità; i dimessi o guariti sono 4.155.931, con un incremento di1991 unità. Il tasso di positività è al 2,8%.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.735 idiinnelle ultime ore. Isono stati 11.Gli attuali positivi sono 112.266 con un incremento di 3.731unità; i dimessi o guariti sono 4.155.931, con un incremento di1991 unità. Il tasso di positività è al 2,8%.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

