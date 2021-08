Covid-19, lieve calo dei nuovi contagi ma crescono i ricoveri. Aifa: “Vaccino? Ogni anno, verosimilmente” (Di domenica 8 agosto 2021) Scendono leggermente i contagi Covid ma cresce ancora anche la pressione sugli ospedali. In sintesi, è quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. In cifre, i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore in Italia sono 5.735 e 11 i morti. È quanto si evince dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 6.902 mentre le vittime 11. Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (contro i 293.863 di ieri) e il tasso di positività è del 2,8%, in aumento rispetto al 2.3% di ieri.Cresce ancora anche la pressione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 8 agosto 2021) Scendono leggermente ima cresce ancora anche la pressione sugli ospedali. In sintesi, è quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. In cifre, ipositivi al coronavirus SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore in Italia sono 5.735 e 11 i morti. È quanto si evince dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri icasi erano stati 6.902 mentre le vittime 11. Sono 203.511 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (contro i 293.863 di ieri) e il tasso di positività è del 2,8%, in aumento rispetto al 2.3% di ieri.Cresce ancora anche la pressione ...

