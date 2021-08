CorSport: Inter-Chelsea trattativa chiusa a 115 milioni. A Lukaku 12 milioni l’anno più 3 di bonus (Di domenica 8 agosto 2021) Ieri l’Inter e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Romelu Lukaku: 115 milioni e nessuna contropartita, un record assoluto per la Serie A e per la storia dell’Inter. Il Corriere dello Sport aggiunge qualche tassello all’affare. All’attaccante belga andranno 12 milioni netti più bonus. Nell’accordo sono previste ricche commissioni per l’agente e una percentuale per la madre di Lukaku. “Lukaku percepirà 12 milioni netti più 3 di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Ieri l’e ilhanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Romelu: 115e nessuna contropartita, un record assoluto per la Serie A e per la storia dell’. Il Corriere dello Sport aggiunge qualche tassello all’affare. All’attaccante belga andranno 12netti più. Nell’accordo sono previste ricche commissioni per l’agente e una percentuale per la madre di. “percepirà 12netti più 3 di ...

Advertising

CorSport : #Inter, accettata offerta del #Chelsea per #Lukaku: 115 milioni ?? - Josto51037271 : @Gazzetta_it @CorSport si scambiano le stupidaggini: Inter non comprerà nessuno perché non ha più un centesimo …e n… - napolista : Si è allo scambio dei documenti, già organizzate le visite mediche, ma l’Inter ha chiarito che lascerà partire l’at… - nass70416229 : @AFGiudice @GFI65 @CorSport La vera situazione dell’Inter l’ha scritta e riscritta varie volte da molto tempo, pure… - Francesco_022 : @Bubu_Inter @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport Dzeko e Correa è la coppia da evitare. Sostituisci un attaccante da… -