Coronavirus | oltre 500 nuovi casi ma invariati i ricoveri | il report

(Di domenica 8 agosto 2021) Alle 8 di domenica 8 agosto sono 587 icontagi da Covid - 19 in Veneto (104 nel Vicentino). 13.578 sono invece le persone in isolamento. BOLLETTINO VENETO 8 AGOSTO Per quanto riguarda invece i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre

In Toscana 2 decessi e 9 ricoverati in più: vaccini4,3 mln In Toscana, dove sono 257.096 i casi complessivi di positività al, 665 in più rispetto a ieri, sono stati registrati oggi ...quota 100 il totale complessivo dei nuovi ricoveri nelle strutture nosocomiali: +11 nelle ... (aggiornamento di Alessandro Nidi) BollettinoLombardia/ Dati 8 agosto: 12.816 positivi in ...