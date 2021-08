(Di domenica 8 agosto 2021) Sono 554 ipositivi, compresi i recuperi (-84), che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel. 3 i pazienti deceduti, mentre i ricoverati sono 398 (con un incremento di 17 rispetto a ieri), stabili le terapie intensive che restano a quota 54. “Ia Roma città sono a quota 273. Osserviamo ancheuna frenata del trend deipositivi (-162 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel” – ha dichiarato l’assessore Alessio ...

CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio 554 nuovi casi, ma salgono i ricoveri. Ecco il bollettino delle Asl - PasqualeCacace5 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato, oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recupe… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato, oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recupe… - SaluteLazio : #Coronavirus: D'Amato, oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i… - solounastella : RT @OpencovidM: Perché stando agli ultimi dati ISS la quota di completamente vaccinati sul totale ricoverati in Terapia Intensiva è già ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Questi Giochi ostacolati dalla pandemia dae sofferti, ma più che mai grandiosi per l' ... E, come da tradizione, a mettere la parola fine ai XXXII Giochi Olimpici la cerimonia di ......i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal.c'è il nostro Francesco Bagnaia ancora a caccia della sua prima vittoria nella classe regina e...Sono 554 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Tre sono le persone decedute a causa di ...Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (278,1 x100.000), Prato (236,3 x100.000) e Firenze (226,5 x100.000), il più basso a Grosseto (87,4 x100.000 ...