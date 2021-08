Coronavirus in Toscana, 8 agosto: 2 morti a Prato e Pistoia (un uomo e una donna, età media 54,5 anni). E 665 nuovi contagi (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 6.929 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.233 a Firenze, 605 a Prato, 634 a Pistoia, 528 a Massa Carrara, 670 a Lucca, 702 a Pisa, 418 a Livorno, 517 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 6.929 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.233 a Firenze, 605 a, 634 a, 528 a Massa Carrara, 670 a Lucca, 702 a Pisa, 418 a Livorno, 517 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

sole24ore : ?? Coronavirus, le 5 regioni che registrano il maggior numero di casi sono Sicilia, Lombardia, Toscana, Emilia-Romag… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana, 8 agosto: 2 morti a Prato e Pistoia (un uomo e una donna, età media 54,5 anni). E 665 nuovi… - infoitinterno : Coronavirus, 665 nuovi positivi in Toscana. 4.328.210 i vaccini somministrati - - infoitinterno : Coronavirus, 665 nuovi casi in Toscana. Ricoveri in calo e due decessi - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 665 nuovi positivi, 194 guarigioni e 2 decessi -