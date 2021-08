Coronavirus, il bollettino di oggi 8 agosto (Di domenica 8 agosto 2021) Coronavirus Italia, bollettino Covid di oggi 8 agosto: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. • 5.735 contagiati • 11 morti • 1.991 guariti +11 terapie intensive +98 ricoveri 203.511 tamponi Tasso di positività: 2,8% (+0,5%) 71.419.757 dosi di vaccino somministrate in totale Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di domenica 8 agosto 2021)Italia,Covid di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. • 5.735 contagiati • 11 morti • 1.991 guariti +11 terapie intensive +98 ricoveri 203.511 tamponi Tasso di positività: 2,8% (+0,5%) 71.419.757 dosi di vaccino somministrate in totale Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it.

