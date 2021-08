Coronavirus, i dati – 5.735 nuovi casi e 11 morti (Di domenica 8 agosto 2021) Domenica 8 agosto in Italia sono stati registrati 5.735 nuovi casi di positività al Coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 11 decessi. I tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono 203.511 e il tasso di positività è del 2,8%. Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali sono 2.631 e sono aumentato di 98 unità da ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Domenica 8 agosto in Italia sono stati registrati 5.735di positività al. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 11 decessi. I tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono 203.511 e il tasso di positività è del 2,8%. Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari degli ospedali sono 2.631 e sono aumentato di 98 unità da ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

