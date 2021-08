Coronavirus | aumentano i controlli negli aeroporti di Torino Caselle e Cuneo Levaldigi

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #Pfizer #Moderna, rialzo a 19,5 euro e 25,5 dollari a dose per fornitura al 2023 - ElioLannutti : Covid, i dati: 5.735 nuovi contagi e 11 morti. Rallenta crescita dei casi su base settimanale, aumentano ancora int… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il #bollettino del 7 agosto: 6.902 contagiati, 3.025 guariti e 22 morti. La campagna di vaccinazione procede a buon ri… - Angelosantang14 : RT @RegioneER: #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento: 661 nuovi positivi su 21.605 tamponi (3,1%). Nessun decesso. Aumentano i guariti (+1… - corona_tweet : RT @RegioneER: #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento: 661 nuovi positivi su 21.605 tamponi (3,1%). Nessun decesso. Aumentano i guariti (+1… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

Adnkronos

Domenica 8 agosto in Italia sono stati registrati 5.735 nuovi casi di positività al. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre 11 decessi . I tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore sono 203.511 e il tasso di positività è del 2,8% . ...ABBONAMENTO Leggi tutta l'estate Il Sole 24 Ore con 24+: 2 mesi a soli 9,90 Scopri di più Altri 661 casi in E - R ei ricoveri Altri 661 casi diin Emilia - Romagna dove torna ...Diminuiscono i casi di covid rilevati in Italia in un giorno. Oggi si sono registrati 5.735 contagi, 1.167 in meno rispetto a ieri. In calo anche i morti: i ...Sicilia per il terzo giorno consecutivo prima per nuovi positivi al Coronavirus, ricoveri e decessi (3 insieme al Lazio). Nelle ultime 24 ore sono stati 822 i ...