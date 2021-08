Coronavirus, 11 decessi in un giorno. I nuovi contagi sono 5.735, aumenta il tasso di positività: 2,8% (ieri 2,3%) (Di domenica 8 agosto 2021) Il bollettino dell’8 agosto Il numero dei positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia oggi, 8 agosto, è pari a 5.735. Un dato in calo rispetto a quello riportato nel monitoraggio di ieri, quando erano stati 6.902, 6.599 due giorni fa. Il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute segnala una diminuzione anche sul fronte dei decessi: 11 vittime nell’ultima giornata contro le 22 segnalate ieri, 24 due giorni fa. Per un totale di morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria che arriva a quota 128.220. Gli attualmente positivi invece sono 112.266, in aumento ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) Il bollettino dell’8 agosto Il numero dei positivi alregistrati nelle ultime 24 ore in Italia oggi, 8 agosto, è pari a 5.735. Un dato in calo rispetto a quello riportato nel monitoraggio di, quando erano stati 6.902, 6.599 due giorni fa. Il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute segnala una diminuzione anche sul fronte dei: 11 vittime nell’ultima giornata contro le 22 segnalate, 24 due giorni fa. Per un totale di morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria che arriva a quota 128.220. Gli attualmente positivi invece112.266, in aumento ...

Advertising

gigante581 : Coronavirus: Sicilia ancora prima per nuovi casi e decessi, 31 ricoveri in un giorno e zona gialla sempre più vicin… - antoguerrera : Nonostante l'ottimismo degli scienziati, i casi di Coronavirus ora stanno risalendo in UK, seppur leggermente. Dece… - RisolutoOnline : In testa per ricoveri, decessi e contagi, va male la curva siciliana - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 5.735 nuovi casi e 11 decessi, in totale sono 128.220 morti nel Paese: Sale a 4.283.884 mort… - Nicholas_Dls : Coronavirus Italia 5.735 contagi 11 decessi 1.991 guariti #COVID19 #coronavirusitalia #VarianteDelta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decessi Covid oggi Italia, 5.735 nuovi contagi e 11 morti: bollettino 8 agosto Fortunatamente non si sono registrati decessi. TOSCANA - Sono 665 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana registrati oggi, 8 agosto 2021, secondo i dati del bollettino di oggi. I casi sono stati ...

FIRENZE - Omaggio Polizia di Stato ai caduti nella giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo Due i decessi 8 Agosto 2021 Coronavirus Toscana, i dati di oggi: 734 nuovi casi, con età media di 33 anni; due decessi 6 Agosto 2021 Covid Toscana, i dati del 5 agosto: 765 nuovi casi, età media di ...

Coronavirus Italia: 6.599 casi e 24 decessi. Tasso di positività al 2,7% Il Sole 24 ORE Covid, a New York tornano i grandi eventi New York si risveglia dal lungo letargo della pandemia di coronavirus e riapre al settore dei grandi eventi. MET Gala e Fashion Week, i due appuntamenti iconici della Grande Mela, sono già in programm ...

Coronavirus, 5mila 735 nuovi casi e 11 decessi Coronavirus, 5mila 735 nuovi casi e 11 decessi. Ministero della Salute - Sono stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri - Il tasso di positività è al 2,8% ...

Fortunatamente non si sono registrati. TOSCANA - Sono 665 i nuovi contagi dain Toscana registrati oggi, 8 agosto 2021, secondo i dati del bollettino di oggi. I casi sono stati ...Due i8 Agosto 2021Toscana, i dati di oggi: 734 nuovi casi, con età media di 33 anni; due6 Agosto 2021 Covid Toscana, i dati del 5 agosto: 765 nuovi casi, età media di ...New York si risveglia dal lungo letargo della pandemia di coronavirus e riapre al settore dei grandi eventi. MET Gala e Fashion Week, i due appuntamenti iconici della Grande Mela, sono già in programm ...Coronavirus, 5mila 735 nuovi casi e 11 decessi. Ministero della Salute - Sono stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri - Il tasso di positività è al 2,8% ...