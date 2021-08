Corona virus: Italia, 112266 attualmente positivi a test (+3731 in un giorno) con 128220 decessi (11) e 4155931 guariti (1991). Totale di 4396417 casi (5735) Dati della protezione civile: effettuati 203511 tamponi (Di domenica 8 agosto 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 112266 attualmente positivi a test (+3731 in un giorno) con 128220 decessi (11) e 4155931 guariti (1991). Totale di 4396417 casi (5735) <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 agosto 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(11) e).di) ...

Advertising

GufoItaliano : @EmilianoCarusel @MauroMusacchi @LorenzoCast89 Prima di continuare a scrivere ed a sproloquiare dovreste informarvi… - Skulblaka17 : @TerenasIII il problema è quello di parole normali in una lingua che non vanno bene in un altra. Cassandra contiene… - nonsonoCristina : Io ho acceso adesso, la ragazza è vestita chiaramente da Corona Virus vero? #ClosingCeremony - _Amneriss_ : @_DAGOSPIA_ Pensare l'italiano è madre di tutte le altre lingue. Quando un inglese vuole parlar fino usa termini la… - Velox05625990 : @domecaruso71 QUESTO INUTILE GOVERNIC CHIO INCIUCIO COMUNISTA STA OPERANDO X FAR DEC UPLICARE LA CRESCITA DEL LE AZ… -