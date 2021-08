Cori a distanza | battibecco sugli spalti tra i tifosi del Napoli e dell' Ascoli!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 agosto 2021) Partita dal clima tutt'altro che amichevole quella che si sta disputando allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro trae Ascoli. Nel corso del secondo tempo, infatti, nella curva Sud'impianto sono entrati gli Ultras marchigiani, che hanno iniziato a cantare "Noi non siamo napoletani" e altridi sfida. La risposta deiazzurri non si è fatta attendere, innescando un duello verbale tra supporters. Da sottolineare come mentre i'Ascoli stessero offendendo i napoletani, Elmas sia andato in rete portando in vantaggio ilsul ...