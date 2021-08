Coppa Italia, Avellino eliminato ai rigori dalla Ternana, Braglia: 'Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare' (Di domenica 8 agosto 2021) Allo stadio 'Liberati' Ternana - Avellino , valida per il turno preliminare di Coppa Italia. Il match viene deciso ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1 - 1, per ... Leggi su avellinotoday (Di domenica 8 agosto 2021) Allo stadio 'Liberati', valida per il turno preliminare di. Il match viene deciso ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1 - 1, per ...

