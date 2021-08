Conferenza stampa Messi | «Non sono pronto | non pensavo finisse così»

Advertising

DiMarzio : LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono in… - DiMarzio : LIVE - #Barcellona, #Messi: 'Avevo ridotto il mio stipendio del 50%, ma non è stato sufficiente. Abbiamo fatto tutt… - DiMarzio : #Barcellona, inizia la conferenza stampa di Leo #Messi: il racconto LIVE - LeBombeDiVlad : ?? LIVE - L’ultima conferenza stampa di Lionel #Messi con il #Barcellona ?? ??? 'Non è vero che mi è stata richiesto u… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? LIVE - L’ultima conferenza stampa di Lionel #Messi con il #Barcellona ?? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Le lacrime , nellaal Camp Nou, lo stadio che lo ha visto crescere e trionfare, si sprecano. E forse non saranno mai troppe. Come anche gli applausi e i ringraziamenti per un ..."Questo è un arrivederci, l'ho promesso anche ai miei figli": lo ha detto Lionel Messi inal Camp Nou. "Mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che sarebbe andata in questa maniera, avrei voluto lasciare in campo, per avere un'ultima ovazione dai ...Si è chiusa un'era. Ora arrivano anche le prime dichiarazioni di Leo Messi dopo l'ufficialità del divorzio dal Barcellona ...Giornata emozionante per Lionel Messi. In conferenza stampa il fuoriclasse argentino ha salutato ufficialmente il Barcellona. Dopo più di vent'anni in Spagna, ora quasi sicuramente passerà al Paris Sa ...