Conferenza stampa Messi LIVE | «Non sono pronto | non pensavo finisse così»

Advertising

DiMarzio : #Barcellona, inizia la conferenza stampa di Leo #Messi: il racconto LIVE - DiMarzio : LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono in… - DiMarzio : LIVE - #Barcellona, le prime parole di #Messi in lacrime: 'Con la mia famiglia torneremo perché questa è casa nostr… - MubarakMalami_ : RT @DiMarzio: LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono interessati,… - SweetAnnyBella : Messi-Psg, la conferenza stampa: «Devo dire addio al Barcellona, ero convinto di restare. Ma tornerò» -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

"Non so se riuscirò a parlare". Lionel Messi in lacrime inal Camp Nou per parlare dell' addio al Barcellona. "La verità - prosegue non nascondendo l'emozione - è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita ...Sono le parole del numero uno del Coni, Giovanni Malagò , nel corso dellain Casa Italia che ha chiuso le Olimpiadi di Tokyo . Malagò ha elencato i record ottenuti dalla spedizione ...Ventuno anni, quattro Champions League, tre Coppe del mondo e tre Supercoppa Uefa, dieci Lighe, sette Copa del Rey e otto Supercoppe spagnole più tardi, Lionel Messi, la Pulce, il ...Leo Messi in lacrime per l’addio al Barcellona. Il fuoriclasse argentino si presenta in conferenza stampa al Camp Nou e non riesce a trattenere le lacrime prima di iniziare a parlare.