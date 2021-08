Confartigiano dell' Umbria critico sul green pass | ' Pronti emendamenti' Nasce la figura del verificatore azienda della carte verde

(Di domenica 8 agosto 2021) Ancheha sostenuto e promosso un emendamento parlamentare per escludere sagre, fiere, eventi e manifestazioni locali dall'obbligo dinel caso in cui questi eventi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Confartigiano dell

PerugiaToday

Anche'Umbria ha sostenuto e promosso un emendamento parlamentare per escludere sagre, fiere, eventi e manifestazioni locali dall'obbligo di green pass nel caso in cui questi eventi si ...Tre associazioni di categoria unite nella protesta., Confcommercio e Cna Siracusa hanno organizzato una manifestazione congiunta: rappresentano una grossissima fetta'imprenditoria locale, di ogni settore. I limiti posti dall'ultimo ...PESARO - L’impatto del 110% e dei benefici fiscali per ristrutturazioni edilizie sulle imprese del settore, le riduzioni TARI nei Comuni, i Buoni viaggio ...(red.) "È d’obbligo per un’associazione di categoria dare indicazioni corrette e non fuorvianti. Confartigianato pretende di limitare la diffusione del ...