Con la vendita di Lautaro Martinez al Tottenham altri 71 milioni nelle casse dell’Inter (Di domenica 8 agosto 2021) La proprietà interista fa cassa per sanare il bilancio e magari preparare il terreno per la cessione di un club con i conti in ordine…. Dopo Lukaku saluta anche Lautaro Martinez? A quanto pare anche il “Toro” sarebbe pronto a volare in Inghilterra. Il Sunday Times è certo che il Tottenham ha pattuito con l’Inter la cessione di Lautaro Martinez, sulla base di oltre 60 milioni di sterline (all’incirca 71 milioni di euro) più bonus. L’argentino va a rimpiazzare Harry Kane, sempre vicino al Manchester City. Dopo avere venduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku (destinato al ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 8 agosto 2021) La proprietà interista fa cassa per sanare il bilancio e magari preparare il terreno per la cessione di un club con i conti in ordine…. Dopo Lukaku saluta anche? A quanto pare anche il “Toro” sarebbe pronto a volare in Inghilterra. Il Sunday Times è certo che ilha pattuito con l’Inter la cessione di, sulla base di oltre 60di sterline (all’incirca 71di euro) più bonus. L’argentino va a rimpiazzare Harry Kane, sempre vicino al Manchester City. Dopo avere venduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku (destinato al ...

