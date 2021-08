Community Shield | Man City ko | Guardiola contro FIFA e UEFA | VIDEO

Advertising

SkySport : LEICESTER-MANCHESTER CITY 1-0 Risultato finale ? ? rig. #Iheanacho (89') ? ?? COMMUNITY SHIELD ? Il Leicester vince… - DAZN_IT : 50 anni dopo, il Leicester vince il Community Shield ?? Capitan Schmeichel alza la coppa ?? #DAZN - DiMarzio : Il @LCFC vince il #CommunityShield: battuto il @ManCity grazie al rigore di #Iheanacho - periodicodaily : Community shield 2021: trionfa il Leicester cinquant'anni dopo - PeriodicoDaily Sport #communityShield #leicester - serieAnews_com : ?? #ManchesterCity, #Guardiola si lamenta per le troppe partite ed attacca #Uefa e #Fifa dopo la finale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Community Shield

Le parole dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola dopo la sconfitta per 1 - 0 contro il Leicester City nel: il catalano critica le istituzioni del calcio per il numero sempre più alto di partite previste dai calendari.Commenta per primo Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato così, in un'intervista ai canali ufficiali del club, la sconfitta in finale dicontro il Leicester: 'Congratulazioni a Leicester per la vittoria del. La nostra prestazione è stata davvero molto buona, soprattutto nella ripresa e considerando il ...Durante il Community Shield tra Leicester e Manchester City è andato in scena un curioso episodio: cosa è successo a James Maddison. Ieri il Leicester ha battuto il Manchester City e vinto il ...Arriva la prima delusione stagionale per il Manchester City di Guardiola che esce sconfitto a Wembley contro il Leicester.