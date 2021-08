Coltellata dritta nel petto | così Tayari Marouan è morto sotto agli occhi di moglie e figli

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 agosto 2021) Bergamo. Lo scontro banalissimo, la lite, qualche parola di troppo. Poi il coltello spuntato all’improvviso, l’agguato, l’omicidio. Èdomenica 8 agosto, davanti allae ai due, 34 anni, di origine tunisina e residente a Terno d’Isola da anni. È stato ucciso in via Novelli, nel pieno centro di Bergamo, dove stava passeggiando con la propria famiglia. Non conosceva il suo assassino, un ragazzo bergamasco di 20 anni, spinto probabilmente da un raptus di violenza che non ha saputo controllare dopo l’accesa discussione avuta con la vittima. A scatenare ...