Ciclismo su Pista, Elisa Balsamo frenata da una caduta. Ultimi titoli olimpici a Valente, Kenny e Mitchell (Di domenica 8 agosto 2021) Nulla da fare per Elisa Balsamo nell’Omnium femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questi giochi si sono confermati stregati per l’azzurra, la quale è caduta nella prima prova, lo Scratch, e non è, poi, riuscita a esprimersi sui suoi livelli abituali. La medaglia d’oro è andata alla statunitense Jennifer Valente, mentre l’argento è stato conquistato dalla padrona di casa Yumi Kajihara e il bronzo dalla veterana neerlandese Kirsten Wild. Si è concluso oggi, inoltre, il torneo della velocità femminile. La canadese Kelsey Mitchell e l’ucraina Olena Starikova, nelle semifinali, hanno rovesciato i pronostici ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Nulla da fare pernell’Omnium femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Questi giochi si sono confermati stregati per l’azzurra, la quale ènella prima prova, lo Scratch, e non è, poi, riuscita a esprimersi sui suoi livelli abituali. La medaglia d’oro è andata alla statunitense Jennifer, mentre l’argento è stato conquistato dalla padrona di casa Yumi Kajihara e il bronzo dalla veterana neerlandese Kirsten Wild. Si è concluso oggi, inoltre, il torneo della velocità femminile. La canadese Kelseye l’ucraina Olena Starikova, nelle semifinali, hanno rovesciato i pronostici ...

