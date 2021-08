Ciclismo su pista | Dino Salvoldi | “Devo complimentarmi con Elisa che | seppur dolorante | ha portato a termine la prova con grande coraggio”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) L’omnium femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 non è andato come sperato per l’Italia.Balsamo, che è la campionessa d’Europa in carica della specialità, è caduta durante la prima, lo scratch, e dopo quell’incidente non è più riuscita ad essere competitiva. E’ sfumata, così, l’ultima chance delle Rocket Girls di conquistare una medaglia in quest’edizione dei Giochi. Queste Olimpiadi, per Balsamo, si sono rivelate veramente maledette. L’azzurra era già caduta nella madison, ove lei e la compagna Paternoster, che ai Mondiali di Berlino 2020 avevano conquistato il bronzo, non sono riuscite a lottare per la medaglia. D’altronde già Letizia non ...