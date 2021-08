Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: Filippo Ganna fa un bilancio: “L’oro ci ripaga di tanti sacrifici, la mia stagione non è ancora finita” (Di domenica 8 agosto 2021) Una delle imprese più significative nelle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno ottenuto un oro dai connotati storici nell’inseguimento di Ciclismo su pista. Un successo all’ultimo respiro, rimontando nell’ultimissima parte di gara i campioni del mondo della Danimarca e stabilendo il nuovo primato mondiale. Una prestazione sensazionale che ha permesso al quartetto azzurro di salire nuovamente sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi 61 anni dopo Roma ’60. “Questo bellissimo risultato ci ripaga di tanti ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Una delle imprese più significative nellediper l’Italia., Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno ottenuto un oro dai connotati storici nell’inseguimento disu pista. Un successo all’ultimo respiro, rimontando nell’ultimissima parte di gara i campioni del mondo della Danimarca e stabilendo il nuovo primato mondiale. Una prestazione sensazionale che ha permesso al quartetto azzurro di salire nuovamente sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi 61 anni dopo Roma ’60. “Questo bellissimo risultato cidi...

