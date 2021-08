Ciclismo | Filippo Zana vince il Sazka Tour 2021 | “Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021)ha trionfato nel. Il 22enne nativo di Thiene corona quattro giorni da sogno per la Bardiani CSF Faizanè, con il successo nella classifica generale e il sesto posto di Covili e ottavo l’ottavo di Gabburo nella graduatoria finale.si dice comprensibilmente felice per il successo nella corsa a tappe che si è disputata in Repubblica Ceca: “Peccato per il secondo di tappa ma quel che contava era finalizzare il lavoro di tutta la squadra per la classifica generale.perché abbiamo ...