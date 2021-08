Chiara Ferragni incinta: la sua estate bollente con Fedez (Di domenica 8 agosto 2021) Chiara Ferragni incinta: la famosissima imprenditrice digitale sta passando davvero un’estate bollente in Sardegna con suo marito Fedez. L’imprenditrice digitale in vacanza con Fedez (via social)Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo delle splendide vacanze al mare in Sardegna per godersi alcuni giorni di relax in vista dei futuri impegni lavorativi per questo nuovo anno. I due sono sposati dal 2018 e hanno due figli, Leone e Vittoria. Ormai i due formano davvero la coppia più famosa e chiacchierata soprattutto negli ... Leggi su vesuvius (Di domenica 8 agosto 2021): la famosissima imprenditrice digitale sta passando davvero un’in Sardegna con suo marito. L’imprenditrice digitale in vacanza con(via social)stanno trascorrendo delle splendide vacanze al mare in Sardegna per godersi alcuni giorni di relax in vista dei futuri impegni lavorativi per questo nuovo anno. I due sono sposati dal 2018 e hanno due figli, Leone e Vittoria. Ormai i due formano davvero la coppia più famosa e chiacchierata soprattutto negli ...

Advertising

rockmediana : vi prego guardatemi, lancio tendenze come Chiara Ferragni ?? - zazoomblog : Chiara Ferragni rompe il silenzio svelato il suo amore: non è Fedez FOTO - #Chiara #Ferragni #rompe #silenzio - jejadud : RT @sangiosbrando: comunque ha raggiunto un nuovo livello di imprenditore digitale con queste scarpe domani le mette chiara ferragni poi ve… - QuelleOre : Le foto di chiara Ferragni coi figli al mare sono agghiaccianti secondo me Poi fate come volete se per voi quella… - _yaoxi_ : C’è speranza @Jadran -