Chiara Ferragni e Fedez, vacanza da sogno in Sardegna: avete visto la loro villa? È impossibile non farci caso (Di domenica 8 agosto 2021) Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una vacanza da sogno in Sardegna: avete visto la loro villa? È pazzesca: impossibile non farci caso. Chi di voi è partito per le classiche vacanze di Agosto? Decisamente in tantissimi, ne siamo certi! Come darvi torto, d’altronde! Dopo un anno parecchio intendo, è più che normale che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 8 agosto 2021)si stanno godendo unadainla? È pazzesca:non. Chi di voi è partito per le classiche vacanze di Agosto? Decisamente in tantissimi, ne siamo certi! Come darvi torto, d’altronde! Dopo un anno parecchio intendo, è più che normale che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Chiara Ferragni incinta: la sua estate bollente con Fedez - #Chiara #Ferragni #incinta: #estate - ethantrchio : chiara ferragni please marry me - aconfal : RT @leggoit: Chiara Ferragni e Fedez, i social in fermento dopo l'ultimo post: arriva il terzo bebè? - grigorietto : C’è Chiara Ferragni che farà il battesimo alla figlia Vittoria il 14 agosto 2021 ma non si morirà di caldo Ohhhh Ma… - leggoit : Chiara Ferragni e Fedez, i social in fermento dopo l'ultimo post: arriva il terzo bebè? -