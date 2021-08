Chiacchiere all’aperto vs i social media, l’andalusa Algar si candida patrimonio Unesco (Di domenica 8 agosto 2021) Sono un ”beneficio per la salute mentale”, perché ”fanno sentire meno soli”. Sono le ”Chiacchiere all’aperto”, quelle degli anziani ad esempio, che con sedia al seguito si ritrovano lungo le strade di Algar, in Andalusia nel sud della Spagna, poco distante dalla propria abitazione. L’opposto dei social media, insomma, e una realtà tanto da tutelare che il sindaco di Algar José Carlos Sánchez ha candidato il Paese di 1.400 anime a essere riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. “E’ l’opposto dei social ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 agosto 2021) Sono un ”beneficio per la salute mentale”, perché ”fanno sentire meno soli”. Sono le ””, quelle degli anziani ad esempio, che con sedia al seguito si ritrovano lungo le strade di, in Andalusia nel sud della Spagna, poco distante dalla propria abitazione. L’opposto dei, insomma, e una realtà tanto da tutelare che il sindaco diJosé Carlos Sánchez hato il Paese di 1.400 anime a essere riconosciuto comedell’. “E’ l’opposto dei...

