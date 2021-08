Chelsea-Villarreal (Supercoppa Europea 2021, 11 agosto ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 8 agosto 2021) A contendersi il trofeo saranno i vincitori della UEFA Champions League 2020-2021, gli inglesi del Chelsea, e quelli della UEFA Europa League 2020-2021, gli spagnoli del Villarreal. Il ruolo da favorito, per tanti motivi, va ai londinesi: sono campioni d’Europa in carica, hanno una rosa sicuramente più forte rispetto a quella degli spagnoli e sono reduci da un InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 8 agosto 2021) A contendersi il trofeo saranno i vincitori della UEFA Champions League 2020-, gli inglesi del, e quelli della UEFA Europa League 2020-, gli spagnoli del. Il ruolo da favorito, per tanti motivi, va ai londinesi: sono campioni d’Europa in carica, hanno una rosa sicuramente più forte rispetto a quella degli spagnoli e sono reduci da un InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Chelsea-Villarreal (Supercoppa Europea 2021, 11 agosto ore 21:00): formazioni, - designsfootbal1 : Leicester City ?????????????? FA Cup & Community Shield ???? Villarreal ???? UEFA Europa League ?? Chelsea ?????????????? UEFA Champions League - ForzaChelsea8 : FT score Villarreal 3-0 Chelsea - dalbertocarlos_ : @sanchez_strada Non ho alcuna certezza come non le hai te, ho semplicemente espresso la mia opinione. Sicuramente t… - zazoomblog : Supercoppa Europea 2021 il russo Kasarev arbitro di Chelsea-Villarreal - #Supercoppa #Europea #russo #Kasarev -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Villarreal Inter, Lukaku è ormai il passato: è ormai un giocatore del Chelsea Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Chelsea per la cessione del gigante belga per una ... Difficile vederlo in campo nella Supercoppa Europea di mercoledì contro il Villarreal, ma la ...

Milan su Ilicic, Belotti frena sul rinnovo ... il Southampton si sarebbe inserito nella corsa a Tammy ABRAHAM , attaccante del Chelsea che da ... di conseguenza cresce l'interesse per Pervis ESTUPINAN , ecuadoriano del Villarreal , protagonista ...

Supercoppa UEFA: Su che canale è Chelsea – Villarreal Team World Diretta Streaming Champions League su Amazon Prime Video: costi e partite Prime Video trasmetterà in diretta streaming sulla sua piattaforma 17 partite della Champions 2021-22 ed in esclusiva la migliore partita di una delle squadre ...

Thomas Tuchel parla di Supercoppa, vacanze e della nuova stagione "Non c'è niente di meglio che iniziare la stagione con una finale europea", commenta il tecnico del Chelsea a UEFA.com.

