Chelsea, domani l’ufficialità di Lukaku: ecco quanto incassa l’Inter (Di domenica 8 agosto 2021) domani sarà il giorno dell’ufficialità del trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea: ecco la cifra esatta che incasserà l’Inter Dopo due anni esatti (era arrivato il 7 agosto 2019) Romelu Lukaku è pronto a salutare l’Inter e tutti gli interisti. Anche se manca l’ufficialità, da ieri il centravanti belga non è più il faro dell’Inter: il club nerazzurro ha detto ok alla proposta da 115 milioni in moneta euro piovuta dal Chelsea. Non c’è mai stata una vendita così remunerativa nella storia della Serie ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021)sarà il giorno deldel trasferimento di Romelualla cifra esatta che incasseràDopo due anni esatti (era arrivato il 7 agosto 2019) Romeluè pronto a salutaree tutti gli interisti. Anche se manca, da ieri il centravanti belga non è più il faro del: il club nerazzurro ha detto ok alla proposta da 115 milioni in moneta euro piovuta dal. Non c’è mai stata una vendita così remunerativa nella storia della Serie ...

MarcoBarzaghi : #Lukaku ha chiesto di essere esentato oltre che da amichevole anche da allenamento di domani mattina.. chiede in t… - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - TuttoMercatoWeb : Lukaku-Chelsea, ci siamo: domani l'attaccante sosterrà le visite in Belgio - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Chelsea: per Lukaku visite mediche domani in Belgio, poi volerà a Londra - LouGirardiReal : Chi farà le visite mediche domani con il #chelsea? -