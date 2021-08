Certo, i tribunali non sono bar. Ma perché dire no al green pass? (Di domenica 8 agosto 2021) DILLO AL DUBBIO. L’avvocato Supino replica ai presidenti dei Coa di Roma, Milano e Napoli intervenuti sul Dubbio sul problema del libero accesso ai tribunali Cara redazione, sono ben lieto che illustri avvocati Presidenti dei COA di tribunali importanti abbiano avuto modo di intervenire a seguito dell’articolo Del Dubbio sul problema del libero accesso nei tribunali senza green pass e senza tampone. Non è per fare polemica ma vorrei precisare che non ho mai paragonato i tribunali ai bar o ai ristoranti ... Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) DILLO AL DUBBIO. L’avvocato Supino replica ai presidenti dei Coa di Roma, Milano e Napoli intervenuti sul Dubbio sul problema del libero accesso aiCara redazione,ben lieto che illustri avvocati Presidenti dei COA diimportanti abbiano avuto modo di intervenire a seguito dell’articolo Del Dubbio sul problema del libero accesso neisenzae senza tampone. Non è per fare polemica ma vorrei precisare che non ho mai paragonato iai bar o ai ristoranti ...

Ultime Notizie dalla rete : Certo tribunali Vaccini e adolescenti _UNO ... dentro e fuori i tribunali, perché non si può cambiare a seconda di quel che ci piace. Ritengo che il primo criterio sia ascoltarli sempre , il che non significa certo assecondarli sempre, ma capire ...

"Gli imputati ora hanno paura dei tribunali" Io non so se questi contrasti riguardino solo il caso Amara o nascano anche da altre vicende, di certo è che le modalità con cui sono esplose sono sconcertanti. E il fatto che il procuratore della ...

"Gli imputati ora hanno paura dei tribunali" ilGiornale.it "Gli imputati ora hanno paura dei tribunali" «Cosa è cambiato? In fondo nulla, tutto continua a funzionare come prima. Cioè malissimo». L'avvocato Ivano Chiesa è noto al grande pubblico come difensore di Fabrizio Corona. Ma del Palazzo di giusti ...

TRIBUNALI ABRUZZO: PRESSING POLITICA ABRUZZESE CONTRO CHIUSURA, “APPROVARE DISEGNO DI LEGGE” AVEZZANO – Operazione proroga chiusura del tribunali abruzzesi in “corsia preferenziale” sotto forma del disegno di legge presentato dai senatori Giacomo Caliendo, Gianluca Castaldi, Riccardo Nencini ...

