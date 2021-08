Cerimonia di chiusura Olimpiadi Tokyo 2020 streaming e diretta tv: dove vederla (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi, domenica 8 agosto 2021, alle ore 13 italiane andrà in scena la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, il momento in cui vengono ufficialmente dichiarati chiusi i giochi olimpici. La Cerimonia segue un rigido protocollo codificato nella Carta Olimpica, l’insieme di norme che codifica il funzionamento del Comitato Olimpico Internazionale e la celebrazione dei Giochi olimpici. Al comitato organizzatore di ogni paese (quest’anno il Giappone) spetta la redazione del programma della Cerimonia di chiusura che deve essere preventivamente ... Leggi su tpi (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi, domenica 8 agosto 2021, alle ore 13 italiane andrà in scena ladidelledi, il momento in cui vengono ufficialmente dichiarati chiusi i giochi olimpici. Lasegue un rigido protocollo codificato nella Carta Olimpica, l’insieme di norme che codifica il funzionamento del Comitato Olimpico Internazionale e la celebrazione dei Giochi olimpici. Al comitato organizzatore di ogni paese (quest’anno il Giappone) spetta la redazione del programma delladiche deve essere preventivamente ...

ItaliaTeam_it : Manca poco, poi #Tokyo2020 sarà storia. In attesa di vedere #Jacobs portabandiera nella cerimonia di chiusura, ci s… - Eurosport_IT : Sono state settimane incredibili, dall'Olympic Stadium di Tokyo sarà il momento dei saluti ???????? Eurosport è… - fattoquotidiano : Tokyo, le “farfalle” ed Elisa Balsamo per l’ultima gioia: azzurri in gara domenica 8 agosto e l’orario della cerimo… - matmosciatti11 : Verso la cerimonia di chiusura dei Giochi: il popolo giapponese ringrazia e saluta i rappresentanti degli altri Pae… - AEmilyHP : Non me ne parlare?? Già sto piangendo, immagina quando ci sarà la cerimonia di chiusura ?? #tokyo2020 -