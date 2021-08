"Catastrofe, quasi annegato: salvo per miracolo". Follia-Johnson, la fonte governativa rivela: come stava per uccidersi (Di domenica 8 agosto 2021) Ciò che non sapevamo su Boris Johnson, il vulcanico primo ministro britannico: lo scorso anno non fu sul punto di morire soltanto per coronavirus, ma anche per affogamento. Si salvò all'ultimo secondo. Il tutto al largo della penisola di Applecross, in Scozia, in quella che probabilmente fu dunque una vacanza ancora più disastrosa di quanto saputo sinora. Siamo in agosto, è il 2020. Johnson si è preso qualche settimana di relax con la fidanzata di allora, oggi moglie, Carrie Symonds, il figlio Wilfred e il cane Dilyn. Ma la villeggiatura viene presto interrotta perché il Daily Mail scopre il cottage segreto della famiglia Johnson ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Ciò che non sapevamo su Boris, il vulcanico primo ministro britannico: lo scorso anno non fu sul punto di morire soltanto per coronavirus, ma anche per affogamento. Si salvò all'ultimo secondo. Il tutto al largo della penisola di Applecross, in Scozia, in quella che probabilmente fu dunque una vacanza ancora più disastrosa di quanto saputo sinora. Siamo in agosto, è il 2020.si è preso qualche settimana di relax con la fidanzata di allora, oggi moglie, Carrie Symonds, il figlio Wilfred e il cane Dilyn. Ma la villeggiatura viene presto interrotta perché il Daily Mail scopre il cottage segreto della famiglia...

Advertising

defencvless91 : un’altra cosa che mi fa innervosire e intristire da matti è che le mie amiche escono quasi tutti i giorni insieme s… - Tremendamenteme : RT @RomyHellas: Con il #GreenpassObbligatorio il vaccino è quasi obbligatorio ma non totalmente. Se domani ci fosse una catastrofe a causa… - marcuspascal1 : RT @RomyHellas: Con il #GreenpassObbligatorio il vaccino è quasi obbligatorio ma non totalmente. Se domani ci fosse una catastrofe a causa… - ladyrosmarino : RT @RomyHellas: Con il #GreenpassObbligatorio il vaccino è quasi obbligatorio ma non totalmente. Se domani ci fosse una catastrofe a causa… - RomyHellas : Con il #GreenpassObbligatorio il vaccino è quasi obbligatorio ma non totalmente. Se domani ci fosse una catastrofe… -