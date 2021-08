Castellabate | giovedì 12 l’appuntamento per il vaccino in vacanza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È in programma12 agosto dalle ore 18.00 alle ore 02.00 in Piazza Lucia a Santa Maria diuno degli appuntamenti programmato per consentire ai residenti in Regione Campania di ricevere la seconda dose (di tutti i tipi di) e la prima dose conPfizer. Si tratta della campagna vaccinale promossa dall’Asl Napoli 1 Centro e dell’ASL di Salerno – con il supporto di ANCI Campania – per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani raggiungendoli anche in ...